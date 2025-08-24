Киркоров рассказал, кто виноват в его падении на сцене

Падение Филиппа Киркорова на сцене во время фестиваля в Казани широко обсуждается в СМИ и социальных сетях. Выдвигаются разные версии случившегося. Так, предполагают, что Филиппа мог уронить один из танцоров, который якобы слишком сильно дернул певца за руку.

Журналисты «Московского Комсомольца» поинтересовались у поп-короля: что же все-таки произошло?

«Нет, это не танцор. Просто лестница на колесиках неуклюже уехала в сторону. А дальше вы все видели сами», - сказал певец.

В итоге Киркоров не удержал равновесие и рухнул на пол. Падение не обошлось без последствий. Артист теперь прихрамывает и вынужден ходить в специальном ортопедическом наколеннике.

После случившегося Киркоров вместо поддержки получил в свой адрес волну хейта и насмешек. За коллегу по цеху решил вступиться Сосо Павлиашвили, который призвал прекратить травлю пострадавшего артиста.