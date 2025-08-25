Киркорову предложили покинуть Россию после исполнения песни Пугачевой

Певица Вика Цыганова прокомментировала исполнение песни Аллы Пугачевой народным артистом России Филиппом Киркоровым за кулисами конкурса «Новая волна» в Казани. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка заявила, что Киркорову «стоит, наконец, покинуть Россию» и отправиться на пенсию «к своим друзьям», которые сейчас живут за границей.

Филипп Киркоров представил преемника Сергея Лазарева

Цыганова также возмутилась организацией конкурса.

«В этом году конкурс молодых исполнителей превратился в настоящий балаган, торжество безвкусицы и прачечную для "сбитых летчиков"», — написала она.

Ранее у Филиппа Киркорова спросили, может ли он напеть песню, которая навевает ему приятные воспоминания. На это артист начал петь песню Пугачевой «Миллион алых роз».