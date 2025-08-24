Дочь Даны Борисовой рассказала о последствиях пластической операции

На днях дочери Даны Борисовой Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Девушка вышла на связь после операции прямо из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии, пишет passion.ru.

«После операции глаз немножко косит, но это нормально. Даже уже язык не заплетается, потому что я не совсем отошла после наркоза, я успела поспать и сейчас уже более-менее нормально соображаю», — сообщила дочь телеведущей.

Полина объяснила, что ей выкачали жир из проблемных зон (талии и бедер) и увеличили ягодицы. Пока Полина не может увидеть результаты из-за компрессионного белья, которое какое-то время придется носить.

Ранее наследница телеведущей уже обращалась к специалисту, чтобы изменить внешность, тогда она скорректировала форму носа. Однако после откровений Полина столкнулась с хейтом, ведь многие уверены, что в таком юном возрасте не стоит делать пластику.