Успенская объяснила, зачем получила права категории D

Ирина Лебедева

Любовь Успенская на своей страничке в соцсети сообщила, что теперь она может управлять автобусом. 71-летняя певица и ранее умела водить автомобиль, но решила освоить новый рубеж. Об этом информирует портал passion.ru.

© РИА Новости

Королева шансона показала, как она ездит на микроавтобусе «Мерседес» по улицам своего поселку. Певица призналась, что вождение — ее большая любовь, близкая к любви к сцене.

«Теперь я обладательница прав на вождение автомобиля категории D, поздравьте меня автолюбители и автомобилисты. Эта категория как раз позволяет мне водить мой прекрасный огромный автомобиль. Кажется, скоро буду ездить в любые места, куда мне захочется», — написала Любовь Залмановна.

