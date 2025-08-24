Успенская объяснила, зачем получила права категории D

Любовь Успенская на своей страничке в соцсети сообщила, что теперь она может управлять автобусом. 71-летняя певица и ранее умела водить автомобиль, но решила освоить новый рубеж. Об этом информирует портал passion.ru.

Королева шансона показала, как она ездит на микроавтобусе «Мерседес» по улицам своего поселку. Певица призналась, что вождение — ее большая любовь, близкая к любви к сцене.

«Теперь я обладательница прав на вождение автомобиля категории D, поздравьте меня автолюбители и автомобилисты. Эта категория как раз позволяет мне водить мой прекрасный огромный автомобиль. Кажется, скоро буду ездить в любые места, куда мне захочется», — написала Любовь Залмановна.

