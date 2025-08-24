Пелагея не смогла попасть на собственный концерт в Выборге

Пелагея не смогла дать ранее запланированный концерт на праздновании Дня города в Выборге из-за закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Ограничения в аэропорту Пулково были введены из-за атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Было задержано более 80 авиарейсов.

Пелагея обратилась к жителям города в социальных сетях. Российская певица объяснила причину своего отсутствия и принесла извинения, пишут news.ru.

Звезда сообщила, что предприняла все возможные попытки добраться до Выборга, но рейсы были задержаны. Успеть на автомобиле также не удалось бы из-за большого расстояния.

Пелагея призналась, что такая история у нее впервые и сказала, что все же в дальнейшем надеется на встречу с жителями города.

«К моему великому сожалению, наши сегодняшние реалии диктуют свои правила. Небо над Санкт-Петербургом закрыто, и я не могу вылететь из Москвы. Я пыталась, клянусь», — объяснила певица.

