Чумаков рассказал, кого благодарит за свое спасение

Алексей Чумаков перенес сложную операцию на позвоночнике. Артист рассказал, что от неподвижности его спасла его супруга Юлия Ковальчук, которая настояла на срочном обследовании. Благодаря ей певец избежал инвалидного кресла.

Алексея госпитализировали практически сразу, как он спустился с самолета, пишут «7Дней.ru».

«Юля меня спасла. Меня срочно прооперировали в 67-й больнице города Москвы, в отделении травматологии и нейрохирургии. Операция длилась 5 часов, прошла замечательно. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины», — рассказал Чумаков.

Реабилитация, назначенная Алексею, должна длиться около двух месяцев. Но музыкант уже нарушил предписания медиков и дал концерт в Санкт-Петербурге.

Ранее Чумаков рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться.