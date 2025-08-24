Киба снялась с Лепсом в одной постели, вызвав бурю негодования

Уставшая от Лондона Аврора Киба вернулась в Москву. Она призналась, что соскучилась по своему возлюбленному — Григорию Лепсу.

Вместе с певцом девушка приехала в Доброград Владимирской области, где артист дал концерт. Избранница музыканта сняла его выступление, опубликовав видео в личном блоге. На кадрах Аврора размахивает руками и подпевает хиту «Я счастливый».

«Самый главный фанат», — охарактеризовала себя Аврора.

Решила побаловать поклонников Киба и закулисьем. Она разместила в блоге совместное селфи с Лепсом, сделанное в одной постели. На нем возлюбленные запечатлены, лежа в обнимку. Оба улыбались, глядя в кадр.

«Пусть просто будет тут», — подписала девушка фото.

Снимок мгновенно взорвал комментарии невесты певца, вызвав бурное обсуждение. Многие пользователи решили раскритиковать ее за такого избранника.

«Как с ним можно вообще спать… Мир сошел с ума», «Тебе хорошо с дедом?», «Прикиньте, они целуются», «Это все такой треш. У него растут три молодые дочки. Как они на это смотрят?», — возмутились комментаторы.

Нашлись, впрочем, у Авроры и защитники. Один из подписчиков напомнил, что одна из дочек подписана на Кибу и оценивает ее посты, а две другие нежно поздравляют Лепса с днем рождения, называя лучшим папой.