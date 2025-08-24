Актер Смольянинов* высказался об отъезде из России

Уехавший из России актер Артур Смольянинов* сейчас проживает в Латвии. В интервью Станиславу Кучера артист признался, что не жалеет о переезде несмотря на рухнувшую карьеру.

Актер признался, что все равно бы покинул Россию даже будучи единственным, кто так мыслит, и действовал исключительно по собственным убеждениям. Смольянинов* отметил, что результат его действии превзошел все ожидания, вызвав неожиданный широкий отклик и значительный резонанс.

— Скажем так, у меня запрет на профессию. Я был утвержден на несколько картин, но мне дали понять на этих проектах: «Чувак, ну ты же понимаешь…» Конечно, я понимаю, у меня не было никаких иллюзий. Я понимал прекрасно — такие последствия могут быть, — заявил актер в интервью, которые доступно на YouTube.

В феврале 2025-го Смольянинову* заблокировали банковские счета на территории РФ. Как передает Telegram-канал Mash, причиной послужило непредоставление актером налоговой декларации.

В декабре 2024-го Смольянинова* заочно арестовали на два месяца за разжигание ненависти либо вражды и публичное распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.