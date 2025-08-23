Певица Вера Брежнева появилась на сцене в полупрозрачном платье. Снимками она поделилась в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева вышла на сцену в золотом блестящем платье с полупрозрачными вставками. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали вечерний макияж. Поклонники остались в восторге от образа певицы.

© Соцсети

«Секс бомба», «Шикарная», «Фигура класс», — написали они в комментариях.

На прошлой неделе Вера Брежнева появилась на публике в молочном бра, украшенном стразами, голубых широких джинсах и светлых кроссовках. Певица добавила к образу сияющий головной убор. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Вера Брежнева опубликовала в личном блоге фотографии и видео, где позировала в молочном макси-платье с глубоким декольте и разрезом. При этом поп-исполнительница не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу черные босоножки на каблуках и серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.