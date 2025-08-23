Павлиашвили выступил в защиту Киркорова

Падение Филиппа Киркорова во время открытия конкурса молодых исполнителей в Казани и его травма уже который день активно обсуждаются в социальных сетях. Причем активизировались недоброжелатели, которые оставляют злорадные комментарии, пишет «Московский Комсомолец».

Сосо Павлиашвили возмущен таким положением дел. Он решил обратился к фолловерам.

«Ребята, не злорадствуйте, пожалуйста. Человеку было больно, человек упал. Что в этом веселого? Это не всех, конечно, касается. Но я вас очень прошу: относитесь друг к другу по-человечески. Никто ни от чего не застрахован. Филипп - тот человек, который отдает всю свою жизнь своему зрителю. Являетесь вы его фанатом или нет, но это факт. Не злорадствуйте! Даже если просто человек упадет на улице, подойти к нему, помогите и помолитесь», - сказал певец.

На красной дорожке фестиваля Филипп шел, прихрамывая. Было видно, что каждый новый шаг дается ему с трудом. Филипп ходит в специальном наколеннике, который и продемонстрировал журналистам.