Самбурская показала фигуру в белье и чулках

Настасья Самбурская опубликовала в микроблоге свои фотографии в белье и чулках. Звезда «Универа» саркастически попросила охотниц на миллионеров «потесниться на дубайской бирже» и сказала, что уже спешит туда, пишут news.ru.

«После этого меня бросил парень… Hy все, девчонки, потеснитесь на дубайской бирже, я скоро выезжаю, сейчас проекты досниму и к вам. Шейхи, трепещите. Кто там сейчас, расскажите, что почем? — написала Самбурская

© Соцсети

Ранее прокуратура Ленинградской области постановила повысить возрастное ограничение спектакля «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской с 16 до 18 лет. Об этом сообщил портал «Абзац» со ссылкой на официальный документ из ведомства.