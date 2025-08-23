Стало известно, как сейчас живет Дибров

Дмитрий Дибров остается жить в доме, который он купил после заключения брака с Полиной, продав квартиру в Москве в Филипповском переулке. Особняк площадью 1100 квадратных метров находится в поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино Одинцовского района Московской области.

Ранее телеведущий нанимал помощников по хозяйству, они продолжают трудиться. На семейной паре все бытовые заботы по дому и участку.

Как информирует «Комсомольская Правда», пенсия Диброва около 40 тысяч рублей. Но в бюджете телеведущего она не играет значительной роли - Дмитрий Дибров вел телешоу «Кто хочет стать миллионером?» четырнадцать лет.

После смены ведущего шоу Дибров остался на Первом канале. У него авторский проект «Антропология» — в рамках ночного канала «Подкаст. Лаб».

Также он ведет частные мероприятия, и музыкально-психологическое шоу «Сессия» на платформе VK. Предполагается. что доходы Диброва могут составлять около 50 миллионов рублей в год.

Накануне Полина Диброва обратилась к пользователям Сети с просьбой не обижать ее мужа.