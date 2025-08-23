Дмитрий Дибров после сообщений о разводе привел в дом двух красоток

На фоне новостей о разводе с супругой Полиной, телеведущий Дмитрий Дибров, похоже, не намерен предаваться унынию. По сообщениям СМИ, 65-летний шоумен принимает в своём особняке близняшек Катю и Волгу Король, известных по участию в вечернем шоу на Первом канале.

В то время как Полина Диброва, как сообщается, налаживает отношения с детьми своего предполагаемого нового партнёра, Дмитрий Дибров, по всей видимости, стремится продемонстрировать, что он «ещё полон сил». Близняшки Король активно музицируют в доме телеведущего и восторженно отзываются о его музыкальных талантах.

«Мы уже записали с Димой две композиции. Песни сейчас на стадии аранжировки. Мы удивились, каким профессионалом в музыке оказался Дмитрий Дибров. Во-первых, он мультиинструменталист, во-вторых — кладезь музыкальных знаний», – рассказали сестры в интервью KP.RU.

Близняшки также выразили сожаление в адрес Полины Дибровой, намекая на необдуманность её поступка.

Супружеская измена Полины Дибровой потрясла своим цинизмом

Сам Дмитрий Дибров воздерживается от комментариев по поводу развода. Однако, по информации, предоставленной его адвокатом, процесс проходит без осложнений, стороны пришли к соглашению о разделе имущества и определили место жительства троих детей.

Информация о разводе и появлении близняшек в доме Диброва активно обсуждается в светских кругах. Официальных подтверждений или опровержений от самого телеведущего пока не поступало.

Напомним, после того как адвокаты Полины и Дмитрия Дибровых подтвердили грядущий развод, ни он, ни она долго не давали внятных комментариев. Накануне многодетная мама опубликовала в личном блоге пост, в котором дала понять: разговоры в Сети — правда. «Наша общая история с ним [Дмитрием] уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается», — написала она.