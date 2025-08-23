Садальский обрушился с критикой на «Новую волну»

Станислав Садальский возмутился репертуаром и качеством выступлений артистов и назвал фестиваль «позорищем». По мнению актера, нынешняя «Новая волна» огорчила как выбором песен, так и некачественной подготовкой номеров, а также составом артистов, информирует passion.ru.

«Открытие „Новой волны“ — так называемого фестиваля — направлено на дискредитацию российской эстрады. Тоска смертная, заунывные песни у всех, ни одного хита, а эта „Матушка земля“ достала уже просто, ну Пелагея только… А зачем там Ревва, ни актер, ни певец, с осуждающей позицией нашей страны, отвратительный как внешне, так и внутренне? Конечно, не в артистах дело, а в тех, кто дает добро на их халтурные выступления. Хотелось бы знать фамилии устроителей. „Новая волна“. Позорище», — считает Садальский.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский на творческой встрече в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского сравнил гонорары артистов с доходами бюджетников. Его цитирует «Пятый канал».

«Знаете, существует миф, что артисты — очень богатые люди. Богатые один процент, даже полпроцента», - заверил Садальский.

По словам артиста, его коллеги так же много страдают, переживают и мало получают, как журналисты и врачи.