Волочкова раскрыла секрет личной свободы

Анастасия Волочкова рассказала, что она счастлива. По словам балерины, она находит время и для отдыха, и для работы, и рада, что ни от кого не зависит, пишет издание passion.ru. Анастасия чувствует себя свободным человеком.

«Я не страдающая, а счастливая, друг мой сердечный. Не пудри мне мозги! Приходи на мой спектакль и увидишь, какая я страдающая. Чтоб все страдали так, как Анастасия Волочкова! Я могу позволить себе утром покурить кальян, выпить бокал просекко, послать всех и сказать: „Люди добрые, а теперь пусть весь мир подождет“»,— заявила она журналистам.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество.