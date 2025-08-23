Волочкова раскрыла секрет личной свободы
Анастасия Волочкова рассказала, что она счастлива. По словам балерины, она находит время и для отдыха, и для работы, и рада, что ни от кого не зависит, пишет издание passion.ru. Анастасия чувствует себя свободным человеком.
«Я не страдающая, а счастливая, друг мой сердечный. Не пудри мне мозги! Приходи на мой спектакль и увидишь, какая я страдающая. Чтоб все страдали так, как Анастасия Волочкова! Я могу позволить себе утром покурить кальян, выпить бокал просекко, послать всех и сказать: „Люди добрые, а теперь пусть весь мир подождет“»,— заявила она журналистам.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество.
«Я дорожу светом своей души, а мне не могут простить успех. Но я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди», — подытожила балерина.