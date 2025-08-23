Боня объяснила, почему с ней «лучше не спать по ночам»

Виктория Боня продолжает улучшать свою внешность. На этот раз самостоятельно. Экс-звезда «Дома-2» с помощью хны рисует себе на ночь веснушки, а утром после умывания остаются пятнышки на коже. А также «увеличивает» губы, рисуя хной контур.

Боня записала видео, на котором обратилась к поклонникам, лежа в кровати

«Так это выглядит ночью. Не пугайтесь, но именно ночью я наношу эти конопушечки, и губы тоже делаю. Утром нереальный результат, выглядит очень естественно», — считает Виктория.

А еще она призналась, что надевает капы ночью, пишет издание thevoicemag.

«Делаю свою улыбку шире. Когда я сняла брекеты, я не доносила ночные капы. Была очень широкая улыбка после брекетов, когда я второй раз их носила. Улыбка уже шире, как в детстве. Со мной лучше не спать по ночам», — пошутила Боня.

Ранее Виктория Боня записала видео, на котором показала свои ноги. Она стала сжимать кожу в разных местах, проявился целлюлит. Блогера это удивило и даже расстроило. Она задалась вопросом, не старость ли это. В комментариях ее ждала поддержка и комплименты от подписчиков.