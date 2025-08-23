Басков рассказал о неприятности, случившейся во время поездки в Китай

Николай Басков в кулуарах фестиваля «Новая волна» рассказал о своей недавней поездке в Китай. Артист участвовал в съемках концерта, приуроченного к 80-летию Великой Победы. Артист выступал совместно с представителями шоу-бизнеса Китая.

Басков признался, что плохо справлялся со страшной жарой, стоявшей тогда в Китае. Также он не смог воспринимать местную кухню и даже вынужден был бороться с аллергией, сообщают 7days.

«Знаете, что самое тяжелое: на сцене 38 градусов, ты поешь с оркестром живьем, и весь внутри мокрый, влажность просто какая-то несусветная... А еще я когда ехал в поезде, мне принесли большой «доширак»... И у меня все лицо обсыпало. Так что проверяйте еду»,— сказал исполнитель.

Бывшие теща и тесть Николая Баскова, Евгения и Борис Шпигели, накопили общую задолженность свыше 17,1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Основная часть долга — более 16,2 млрд рублей — связана с взысканиями по иску Генпрокуратуры. Остальная сумма, превышающая 900 млн рублей, включает долги за коммунальные услуги и налоги.