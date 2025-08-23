Медик об ожогах Киркорова: «Рана на руке месяцами заживать не может»

Весной этого года с 58-летним Филиппом Киркоровым случилась беда. На концерте в Петербурге у певца из-за сбоя пиротехники загорелась куртка. Ожоги артист попробовал лечить дома, но все кончилось госпитализацией в частную клинику, где он пролежал почти месяц.

© РИА НОВОСТИ

У него диагностировали ожог второй степени, воспаление сустава и некроз кожи.

Лишь недавно Киркоров стал появляться на публике. Как оказалось, рука у него до сих пор полностью не зажила. Это хорошо видно на снимке из отпуска, который певец выложил в микроблог

© Соцсети

«Рука все никак не пройдет, раны пока не зажили, но шрамы украшают мужчин», - прокомментировал фото Филипп.

Журналисты «Комсомольской правды» показали снимок раны Киркорова специалисту. Эксперт заявил, что поп-королю следует продолжать лечение.

«Удивительно, как артист, будучи диабетиком, решился на свои пластические операции и многочисленные татуировки, поскольку с таким заболеванием любое повреждение кожи будет долго затягиваться. Но, как показывает статистика, чаще всего диабет поражает сосуды ног. Что касается рук, то при диабете расположенные там сосуды повреждены крайне редко. Просто так рана на руке месяцами заживать не может. Вполне возможно, что могли занести инфекцию. Странно, что Филипп Бедросович ходит с такой красной, воспаленной раной. Тут, конечно, необходимо обработать ожог и закрыть рану стерильной повязкой, чтобы избежать дополнительной инфекции», - объяснил сосудистый хирург Владислав Деркач.

Ранее Филипп Киркоров с юмором отреагировал на инцидент на сцене фестиваля «Новая волна». Во время исполнения хита «Фиолетовая вата» певец попытался эффектно подняться по движущейся лестнице, но та внезапно «уехала» из-под него.