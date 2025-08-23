Алибасов-младший рассказал о трагедии с супругой

Бари Алибасов младший ранее рассказывал, что его молодая жена потеряла зрение из-за халатности врачей. Во время операции на сетчатку у Арины забыли достать силикон из глаза.

В студию программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» Бари с Ариной пришли, чтобы озвучить свою историю и добиться наказания врачей. Десятая супруга Алибасова объясняет, что один глаз у нее видит нормально, а другой так, словно смотрит через целлофановый пакет, пишет СтарХит.

«Лечащий врач моей жены с 14 лет говорила, что ей можно делать только кесарево. После того, как она перевелась в новую частную клинику, она сказала: «Попробуй естественно, ничего страшного». Ну, и схватки начались чуть раньше, Арина ослепла. У нее в хлам разорвалась сетчатка, пока она ехала в роддом», — рассказывает Алибасов-младший.

Однако зрители обвинили в случившемся самого Бари.

Оказывается, что на естественных родах, которые были противопоказаны девушке, настоял он сам.

«Моя первая дочь Амелия, которую я очень сильно люблю, родилась через кесарево, и после неприятной ситуации, когда мы с ее мамой поссорились за неделю до родов. То есть этому послужили неприятности в нашей семье. Для меня естественное рождение было олицетворением того, что в семье все гладко», — прокомментировал Алибасов.

Кстати, Арина — десятая жена музыканта, а отношения длинною в один год и четыре месяца Бари называет одними из самых длинных в своей жизни.

