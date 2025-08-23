Игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение», сообщили организаторы.

«Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок Интервидения — символ будущих побед и международного единства», — говорится в сообщении организаторов песенного конкурса.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ — 895 шайб.

Ранее рэпер и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у международного песенного конкурса «Интервидение» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».