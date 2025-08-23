Продюсер раскрыл доходы Гузеевой

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Лариса Гузеева получает миллионы.

Лариса Гузеева долгие годы является ведущей шоу «Давай поженимся!» В последнее время она начала активно сниматься в фильмах и сериалах. Также звезда продолжает работать на корпоративах.

По словам продюсера Сергея Дворцова, Гузеева получает гонорар за мероприятие в размере от 800 тысяч до миллиона рублей, пишет «Комсомольская Правда».

Ранее ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева призналась, что критично относится к своей внешности и возрастным изменениям. Тем не менее она не считает, что ей нужно усиленно работать над собой — по словам артистки, у нее нет необходимости ежедневно публиковать фотографии, ведь она состоялась в другом.

Кто такие сапиосексуалы и как им найти партнёра