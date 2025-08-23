Кудрявцева заявила, что Федункив до сих пор кормит грудью ребенка

Лера Кудрявцева считает Марину Федункив образцовой матерью. Федункив, родившая сына Теодора в 2024 году, кормит малыша грудью. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Федункив — молодец! До сих пор кормит грудью, кстати», — заявила Кудрявцева.

Федункив вышла на работу чуть ли не через месяц после родов. Но ребенок не лишился материнского молока. Как рассказала телеведущая, Федункив сцеживала молоко каждые два часа, замораживала и отправляла ребенку

«Мы были с ней на одном проекте. Захожу в гримерку. Марина: «Лер, ты не против, если я сцежу молоко?» Клянусь, у меня челюсть… Переспрашиваю: что ты сделаешь? Я не знала, что она кормить сама будет», — рассказала Лера.

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз тоже в довольно зрелом возрасте.