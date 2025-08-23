Дочь Даны Борисовой объяснила, почему решилась на пластику

Полина собралась сделать операцию по коррекции груди и тела. Девушка рассказала, что звездная мама поддерживает ее решение.

Дана Борисова уже оплачивала работу хирургов-пластиков для дочери - тогда Полина скорректировала форму носа, пишет издание passion.ru.

На девушку набросились хейтеры – в социальной сети пишут, что в таком возрасте не нужно делать пластику. А фигуру мечты следует создавать в спортивном зале.

Однако Полина сказала, что ни один тренер не сможет помочь ей с коррекцией груди. Кроме того, у нее есть проблемы со здоровьем.

«У меня гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, из-за которого есть проблемы с тем, чтобы потерять вес. Я не то, чтобы обжираюсь, а, если обжираюсь, то принимаю препарат от моего биполярного расстройства, потому что у меня бессонница. Когда его пьешь, появляется сильное чувство голода. Невозможно с этим постоянно бороться, поэтому решилась на операцию», — констатировала Полина.

В блоге Полина призналась, что ждет перемен с нетерпением. Она подчеркнула, что не собирается превращать пластику в зависимость, но уверена: совершенству нет предела.