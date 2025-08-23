Киркоров написал самому себе послание в будущее

Филипп Киркоров по просьбе журналистов обратился к будущему. Поп-король озвучил короткую жизнеутверждающую фразу: «Я поднимусь ровно столько раз, сколько упаду». Об этом сообщает издание Super.

Также в кулуарах фестиваля «Новая волна», который проходит в Казани, Филипп Бедросович рассказал, как справляется с детьми-подростками.

Как оказалось, несмотря на то что и Алла-Виктория, и Мартин вступили в так называемый «сложный» возраст – наследникам Киркорова исполнилось 14 и 13 лет соответственно, отцу общаться с ними стало проще.

Артист объяснил, что сейчас уже можно общаться «на равных», особенно с сыном.

«Он весь в спорте, весь в таком кураже — баскетбол, футбол, полностью погружен в спорт. Уже настоящий мужичок растет», — рассказал певец.

Алла-Виктория продолжает удивлять поклонников артиста своими роликами, где иногда она высмеивает своего отца.

Но сам Киркоров творчество дочери воспринимает спокойно.