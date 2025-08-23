Киркоров написал самому себе послание в будущее
Филипп Киркоров по просьбе журналистов обратился к будущему. Поп-король озвучил короткую жизнеутверждающую фразу: «Я поднимусь ровно столько раз, сколько упаду». Об этом сообщает издание Super.
Также в кулуарах фестиваля «Новая волна», который проходит в Казани, Филипп Бедросович рассказал, как справляется с детьми-подростками.
Как оказалось, несмотря на то что и Алла-Виктория, и Мартин вступили в так называемый «сложный» возраст – наследникам Киркорова исполнилось 14 и 13 лет соответственно, отцу общаться с ними стало проще.
Артист объяснил, что сейчас уже можно общаться «на равных», особенно с сыном.
«Он весь в спорте, весь в таком кураже — баскетбол, футбол, полностью погружен в спорт. Уже настоящий мужичок растет», — рассказал певец.
Алла-Виктория продолжает удивлять поклонников артиста своими роликами, где иногда она высмеивает своего отца.
Но сам Киркоров творчество дочери воспринимает спокойно.
«Мы уже прошли переходный период. Все трудности подросткового возраста позади. Она уже взрослая», — сообщил артист.