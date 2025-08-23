Уиллу Смиту пришлось удалять видео после того, как его поймали на применении ИИ. Об этом сообщает News.com.au.

© Zuma/ТАСС

Актер Уилл Смит опубликовал на своем YouTube-канале минутный ролик с одного из выступлений. На кадрах видно, что он находится в зале с огромной толпой фанатов — часть из них держат плакаты в поддержку актера.

«Моя любимая часть тура — это возможность увидеть вас всех вблизи. Спасибо, что вы тоже меня увидели», — подписал кадры он.

Однако внимательные пользователи рассмотрели необычные смазанные лица и деформированные руки фанатов из толпы — они обвинили Смита в использовании искусственного интеллекта для формирования массовки.

После волны хейта видео пропало с YouTube-канала артиста.

