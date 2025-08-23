Лариса Долина поддержала Филиппа Киркорова после падения на сцене

Народная артистка России Лариса Долина поддержала своего коллегу Филиппа Киркорова на полях фестиваля «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает издание Super.

Киркоров на выступлении в Казани упал со ступеней — реквизита, по которому должен был взбираться на сцене. Долина призналась, что сама боится падения.

«Ой я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним [ступенькам] уже не хожу, я их запретила», — сказала Долина.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT. На нем видно, как при попытке подняться на сценическое возвышение певец поскользнулся и упал на спину. Артисты, находившиеся рядом, немедленно помогли ему подняться. Все это время он не переставал петь.

После пресс-секретарь Киркорова сообщил, что певец чувствует себя нормально.