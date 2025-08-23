Стало известно, сколько составит главный приз за победу на "Интервидении"

Главный приз за победу на "Интервидении" составит 30 млн рублей
Денежный приз за победу на конкурсе "Интервидение" составит 30 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
"Победителю конкурса будет вручен Кубок "Интервидения" и денежный приз размером 30 миллионов рублей. Столь крупная сумма - это стимул для участников и повышение престижа конкурса", - отметил дипломат в беседе с агентством.
При этом он подчеркнул, что призовой фонд не предполагает разделения первого места между двумя исполнителями с одинаковыми результатами. "Жюри в любом случае определит лучшего исполнителя. Для этого разработаны специальные критерии, позволяющие однозначно решить судьбу первого места", - добавил он.
О конкурсе
"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.
Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Shaman. Участие в "Интервидении" уже подтвердила 21 страна, включая США.
