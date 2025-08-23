Приставы начали конфискацию имущества певца Шарлота*

Судебные приставы приступили к изъятию имущества певца Эдуарда Шарлота* (включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Судебным приставам были переданы материалы из Самарского областного суда, который назначил артисту наказание в виде 5,5 лет колонии-поселения.

На основании этих материалов было возбуждено исполнительное производство о конфискации имущества в рамках уголовного кодекса. При этом пока неизвестно, что именно подлежит конфискации и на какую сумму.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Сжегшего паспорт певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

18 августа стало известно, что певца переведут из колонии-поселения в колонию общего режима за нарушение правил поведения.

Ранее отец Шарлота раскрыл подробности тюремного заключения сына.

*Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.