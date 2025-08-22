Филипп Киркоров показал, как выглядит его нога после падения с лестницы

Минувшим вечером в Казани состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля «Новая волна». Первым на сцене выступал народный артист России Филипп Киркоров. Исполнитель множества хитов, видимо, так сильно старался понравиться зрителям, что упал с лестницы. Кадры с ЧП моментально разлетелись по Сети.

Сразу после случившегося Киркоров убедил присутствующую на фестивале прессу, что с его ногой все полном порядке. Однако сегодня выяснилось, что некоторые болевые ощущения артист все-таки испытывает. На кадрах, которые разместили на сайте издания StarHit, видно, что 58-летний артист заметно хромает. При этом во время репетиции на сцене Филипп держался весьма уверенно.

После подготовки к выступлению он немного пообщался с журналистами. Киркоров продемонстрировал публике перебинтованную ногу и рассказал о своих ощущениях.