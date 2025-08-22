Киркоров рассказал о неприятных последствиях падения на концерте

Филипп Киркоров вышел в свет после вчерашнего падения на сцене. Напомним, что поп-король упал во время собственного выступления на конкурсе в Казани. Как оказалось, ЧП не обошлось не без последствий.

Сегодня на красной дорожке Фил шел, прихрамывая. Было видно, что каждый новый шаг дается ему с трудом.

— Ничего, заживет, — ответил «МК» Филипп на вопрос о своем самочувствии. - Главное, чтобы на сцене это не было заметно.

Киркоров сообщил, что ощущения во время каждого сгиба ноги в данный момент неприятные. Впрочем, он надеется, что в ближайшее время боль пройдет. Сейчас Филипп ходит в специальном наколеннике, который и продемонстрировал журналистам.

Киркоров так же заявил, что, несмотря на травму, менять намеченный график не планирует.