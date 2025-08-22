Лолита высказалась о переезде единственной дочери из Болгарии в Россию

Лолита Милявская рассказала, что её 26-летняя дочь Ева не планирует переезжать в Россию из Болгарии, где выросла. По словам артистки, там наследнице значительно комфортнее благодаря мягкому климату и спокойной атмосфере.

© @lolitamilyavskaya

«Климат, спокойствие, отсутствие агрессии — это важно, и для моего ребёнка в первую очередь. Для Евы Москва — это чужой город, это стресс», — цитируют певицу «7Дней».

Кроме того, Ева недавно начала жить самостоятельно. Сначала Лолита переживала из-за этого, однако со временем поняла, что это важный этап для дочери. Сейчас певица гордится наследницей и поддерживает её во всём.

«Мне неважно, зарабатывает Ева или нет. Я готова обеспечивать её столько, сколько необходимо», — отметила артистка.

Напомним, что девочка родилась во время брака певицы с Александром Цекало, но при этом не является его биологической дочерью. Большую часть жизни Ева жила с бабушкой: сначала в Киеве, а сейчас в Болгарии. Ранее Лолита рассказывала, что у её наследницы есть расстройство аутистического спектра.