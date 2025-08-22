Коту Димы Билана пришлось удалить зубы

Коту Шахтеру, которого певец Дима Билан взял из приюта в Донецке, пришлось удалить зубы. Подробности артист рассказал на конкурсе «Новая волна».

© Passion.ru

Кот появился в семье Билана после смерти другого питомца – Соломона. Шахтеру уже 10 лет, и порой животному требуется лечение.

«Иногда заезжает сестра, иногда я отдаю его подлечиться, потому что он старый. Ему всегда это нужно. Сейчас он немножко как бы отдыхает. Ему зубы удаляли», - поделился музыкант.

Билан отметил, что Шахтер хотел удалить себе зубы сам лапой. «Доудалялся», - сказал певец.

Билан рассказал, что Казань, где проходит конкурс, не чужой для него город: там он жил сам, там остались родственники. По словам артиста, в 30 минутах от Казани находится дом у реки, где он проводил детство до 11 класса.

«Моя мама — местная. Поэтому я всегда счастлив, когда я здесь», - поделился исполнитель.

Он сравнил Казань с другими городами и отметил, что город отличается интеллигентностью.

«Здесь очень все интеллигентно. Для меня это тоже место силы», - сказал певец. Его слова приводит Kp.ru.

