Стало известно о состоянии солиста «Челси» после нападения в Новосибирске

Фронтмен группы Black Sonic Pearls и солист «Челси» Арсений Бородин получил ожог дыхательных путей в результате нападения в Новосибирске. Об этом сообщил менеджер коллектива, передает «Комсомольская правда».

Он отметил, что нападение произошло во время репетиции группы перед концертом, которая проходила на частной репетиционной базе на Красном проспекте 21 августа. В связи с этим менеджер группы уверен, что нападавший все спланировал, его личность уже установлена и заявление в полицию написано.

При этом на момент нападения в помещении также находились восьмилетняя и десятилетняя дочери менеджера Black Sonic Pearls. В результате распыления перцового баллона, который использовал злоумышленник, отец девочек получил ожог сетчатки обоих глаз и сейчас плохо видит.

«Непосредственно фронтмен коллектива Арсений Бородин получил ожог дыхательных путей», — добавил менеджер группы.

Несмотря на случившееся Black Sonic Pearls решили провести свой концерт, который запланирован на 22 августа. Об этом лично сообщил у себя в Telegram-канале Бородин.

Известно, что в настоящее время ГУ МВД РФ по Новосибирской проводят проверку по факту произошедшего. Полицейские ищут нападавшего и устанавливают все обстоятельства инцидента.