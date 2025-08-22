Дочь Ларисы Долиной раскрыла правду об отношениях внучки и певицы

Дочь Ларисы Долиной заявила, что певица ни разу не кричала на внучку. Об этом сообщает Super.ru.

Единственная дочь Ларисы Долиной Ангелина редко рассказывает о взаимоотношениях певицы с семьей. Однако накануне творческого вечера знаменитости на «Новой волне» в Казани все же раскрыла некоторые детали.

Так, наследница певицы рассказала, что Долина прекрасно ладит с внучкой.

«Ни разу в жизни не кричала. Меня в студии по три-четыре часа записывали, Сашу — по полчаса. В общем, отношения диаметрально противоположные между мамой и дочкой и внучкой и бабушкой. [Обиды нет, — прим. ред.], я наоборот счастлива», — заявила Ангелина.

При этом до недавнего времени Ангелина вместе с дочерью Александрой жили вместе с Ларисой Долиной, но сейчас им пришлось съехать от певицы.

«Саше нужна своя территория. Конечно, мы скучаем. Иногда приезжаем, ночуем у неё, пытаемся вырваться хотя бы на один день, даже сейчас, в Казань, просто чтобы побыть вместе», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Ларису Долину раскритиковали за рэп.