Медик оценил риск ампутации руки у Киркорова после ожога

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru рассказал, грозит ли певцу Филиппу Киркорову ампутация руки после ожога, а также о том, как сахарный диабет влияет на заживление ран.

Как заметил специалист, любая травма кожи заживает сложно, особенно у людей старшего возраста, когда процессы регенерации замедляются. В случае с сахарным диабетом ситуация еще тяжелее, поскольку при неконтролируемом уровне сахара восстановление кожи всегда идет плохо и может занять много времени, продолжил Кондрахин.

По словам собеседника издания, если к ожогу присоединяется инфекция, тогда уже возможна ампутация конечности. При этом врач сомневается, что это случай Киркорова. Он подчеркнул, что ожог является одной из самых тяжелых травм для восстановления, и даже без диабета процесс заживления проходит трудно, а при диабете, в свою очередь, любая травма становится особенно опасной из-за повышения риска осложнений и более затяжного периода восстановления.

Российский певец Филипп Киркоров высказался о незаживающих ожогах после возгорания на сцене. Его слова приводит ТВ Mail.

Исполнитель заявил, что чувствует себя хорошо, однако добавил, что раны на руке все еще не зажили.

«Отдохнул. Все хорошо. Болезни все прошли. Рука все никак не пройдет. Но ничего… Шрамы украшают мужчину», — отметил артист.

В конце апреля Филипп Киркоров выступал в Санкт-Петербурге, во время одного из номеров на нем загорелась куртка.

Певец не стал прерывать концерт из-за вышедшей из-под контроля пиротехники, и отправился в больницу только после выступления, пишет СтарХит.

Ожоги оказались серьезными, певец какое-то время чувствовал себя плохо. И до сих пор, как подтверждает фотография, раны окончательно не зажили

Но Филипп Бедросович уже вернулся к активной жизни. Певец вышел на связь с подписчиками чтобы сообщить, что планирует посетить фестиваль Игоря Крутого.

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал своё состояние после падения на сцене фестиваля "Новая волна" в Казани.

"Чувствую себя лучше всех", - сказал он в комментарии KP.RU, отвечая в том числе на вопрос о диагностированном ему диабете.

"Я и не скрывал никогда, что у меня сахарный диабет", - подчеркнул Киркоров, добавив, что говорил об этом ранее - в связи с тем, что плохо заживает рука после сильного ожога.

У певца Филиппа Киркорова обнаружили сахарный диабет II типа. Такая информация о здоровье народного артиста России появились в СМИ. Слухи это или проверенные данные, пока не известно. Некоторые специалисты из области медицины склоняются больше к первому варианту. Так, врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с «Абзацем» усомнился в наличии заболевания у звезды.

Он припомнил Киркорову время, когда тот худел на препарате «Оземпик». Звонков считает, что слухами о диабете исполнитель пытается оправдать инъекции перед аудиторией. Справку о наличии болезни для этого, по словам терапевта, получить не так уж и трудно.

«Товарищ Филипп Киркоров, как и все наши современные звезды, худел на препарате под названием «Оземпик». Когда это стало известно, он мог пустить слух о диабете, чтобы оправдать его прием в глазах общественности. А справку получить особого труда не нужно», — заявил врач.

Певец Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления на «Новой волне». Кадры произошедшего опубликовал МУЗ-ТВ.

Согласно плану номера, работники подвинули к нему декоративные фиолетовые ступени, по которым Киркоров должен был подняться. Однако певец поскользнулся и упал. К нему сразу бросились танцоры, которые подняли Киркорова. Сам певец не растерялся и на протяжении всего времени продолжал петь.

Директор Филиппа Киркорова рассказала о лечении певца после падения со ступенек на концерте в Казани. По словам Екатерины Успенской, Киркоров избежал серьезных травм и выступлению на «Новой волне» казус не помешает.

«Мы продолжаем репетировать. Подлечиваем ногу, но все по плану. Выступления вечером сегодня планируются. Он растянул ногу немножко. Но мази, массажи — все в помощь. Поэтому ничего не отменится. Все будет красиво», — cообщила Daily Storm представитель Киркорова.

Сам артист, как отметила она, спокойно отнесся к случившемуся.

«Согласитесь, не так важно, как ты падаешь. А важно — как поднимаешься. Моментально среагировал на падение», — философски заметила Успенская.

Ее также возмутила версия, что артист якобы специально упал ради хайпа:

«Знаете, с моей стороны даже немного обидно, что люди придумывают версии о том, что Киркоров все сделал намеренно. Вот это, конечно, богатая фантазия у них!»

