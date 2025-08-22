«Прости, что издевалась над тобой»: Гузеева обратилась к младшему брату

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в соцсетях ретро-фотографию своего младшего брата Виталия в молодости. 66-летняя заслуженная артистка России сопроводила снимок теплым и немного шутливым комментарием, а также извинилась перед родственником.

В своем посте Гузеева призналась в особых чувствах к брату.

«Сейчас много в сетях ретро-фото пацанов и девчонок 80-90х. Это мой младший блатик Виталий, которого я бесконечно люблю, и мы счастливы, что есть друг у друга!» — рассказала она.

По словам телеведущей, она гордится своим братом, который реализовался как профессиональный тренер по лыжам, и которого она считает красавчиком. Завершила свой пост Гузеева неожиданным и трогательным признанием, адресованным мужчине.

«Прости, что издевалась над тобой в детстве… Я больше так не буду!» — написала она.

