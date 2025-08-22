Актрису Милли Бобби Браун заметили на прогулке с мужем и дочерью

Актеры Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови впервые заметили на прогулке с дочерью. Об этом сообщает Dailу Mail.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови прогуливались по улице с синей коляской. Актриса была одета в белые джинсы и розовую толстовку. Образ дополнила сумка Louis Vuiton, кеды и солнцезащитные очки. Пара появилась на улице после визита в кофейню.

В начале марта Милли Бобби Браун вышла в свет в красном блестящем платье с глубоким декольте и босоножках в тон. Волосы она распустила и сделала расслабленную укладку. Ей также нанесли макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

До этого Милли Бобби Браун и ее супруг Джейк Бонджови были замечены в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном абсолютно прозрачном платье из кружева, украшенном мехом. Артистка также надела атласные туфли на каблуках и серьги. Звезда «Очень странных дел» собрала волосы в пучок с прядями у лица и сделала макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском для губ.