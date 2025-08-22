Раскрыто, какое наследство оставил Ярослав Евдокимов

После ухода из жизни народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова стало известно о его значительном имуществе в российской столице. Корреспондент Super выяснил, что в распоряжении певца находилась роскошная квартира, расположенная в одном из самых престижных районов Москвы — на улице Кропоткинской.

Квартира площадью 77 квадратных метров располагаются на третьем этаже исторического здания 1971 года постройки. Эксперты оценивают рыночную стоимость этой недвижимости примерно в 100 миллионов рублей. Наследство будут делить между собой дочь артиста Галина, которая проживала в Белоруссии, и последняя супруга певца Ирина.

Примечательно, что дом, в котором находилась квартира артиста, имеет богатую историю и особое значение для российской культуры. В разные годы здесь проживали выдающиеся личности, внёсшие значительный вклад в историю страны: маршал Арчил Викторович Галовани, герой Советского Союза Семён Фёдорович Куркоткин и генерал Василий Филиппович Маргелов.

