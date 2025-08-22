Стало известно о многомиллионном наследстве Ярослава Евдокимова

Белорусский певец Ярослав Евдокимов, который скончался в возрасте 78 лет, мог оставить после себя наследство в виде квартиры в центре Москвы и недвижимости в Белоруссии, сообщает aif.ru.

В одном из интервью Евдокимов рассказывал, что свою квартиру в старинном доме в столице РФ он обменял на жилье в охраняемом доме на переулке Сивцев Вражек, напоминает издание. По его данным, двухкомнатная квартира стоит около 75 млн рублей (900 тыс. рублей за 1 кв. м.).

«Кроме того, Евдокимову принадлежала квартира в Минске, в которой проживала его дочь Галина, и дача под Минском в плачевном состоянии», — говорится в публикации.

Евдокимов был женат три раза, его последняя супруга — Ирина, с которой он расписался в 2018 году. У него остались сын Алексей, дочь Галина, внуки и правнук. Юрист Александр Хаминский отметил, что в случае отсутствия наследников первой очереди наследование переходит к следующим очередям. При наличии завещания наследование происходит по его условиям.

Ярослав Евдокимов умер утром 22 августа в возрасте 78 лет. Последние дни жизни артист провел в реанимации. Долгие годы он боролся с раком правого легкого.