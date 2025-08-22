Анфиса Чехова задумалась о рождении ребенка от нового избранника

Анфиса Чехова призналась, что хочет родить от возлюбленного Александра Златопольского. Об этом сообщает StarHit.

Анфиса Чехова и ее новый избранник стали участниками шоу «Ставка на любовь». По словам телеведущей, она 9 лет скрывала личную жизнь от публики. Но, согласившись на съемки, Чехова решила поделиться подробностями романа. Анфиса не скрывает, что уверена в своем партнере и мечтает родить от него.

«Не спорю, я еще тот подкаблучник. У нас серьезные отношения, мы хотим создать семью. Мы даже думаем о том, чтобы эта семья стала больше», — высказался избранник телеведущей.

На телепроекте пара столкнулась с трудностями. В первый же день она осталась без команды. Участники шоу негативно были настроены по отношению к Анфисе и Александру.

«А почему все против нас? Сложно в такой ситуации вообще что-либо изменить, потому что ребята четко дали понять, что мы с Сашей в их компашку не попадаем», — заявила Анфиса.

Ранее Анфиса Чехова и ее возлюбленный рассказали, что познакомились на модной премии. Подробности читайте в этой новости.