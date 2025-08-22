«Перед смертью пережил сильный стресс». Раскрыта трагедия певца Евдокимова

Внезапная смерть Ярослава Евдокимова потрясла не только представителей шоу-бизнеса, но и его многочисленных поклонников. О проблемах со здоровьем певец публично не говорил, поэтому для многих известие стало настоящим шоком. Последние годы оказались для артиста непростыми.

Неприятности в жизни Евдокимова начались несколько лет назад.

— После начала СВО Ярослав, как человек творческий, оказался в растерянности, — рассказали «МК» знакомые певца.

Появились подробности смерти Ярослава Евдокимова

Затем последовали отмены концертов в разных городах. Не появился Евдокимов и на юбилейном вечере известного композитора в «Крокус Сити Холле», где его участие было заранее анонсировано. Он должен был выступать вместе с Азизой, Сосо Павлиашвили и Машей Распутиной, однако в последний момент от его услуг отказались.

Корреспонденты «МК» пытались связаться с артистом, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. Но обычно словоохотливый Евдокимов разговаривать отказался — за него ответила помощница, сообщив, что певец интервью не дает.

— Для Евдокимова, привыкшего постоянно гастролировать, отсутствие общения с публикой было смерти подобно, — продолжают наши собеседники. — Он переживал сильный стресс, хотя на публике старался этого не показывать. На фоне переживаний обострились и проблемы со здоровьем. В итоге случилась трагедия.

Тем не менее с поклонниками артист связь не терял до самой смерти. Он делился фотографиями и видео из Италии, где отдыхал летом, и нередко признавался, что в последнее время испытывает острую ностальгию по прошлому.

— Часто просматриваю старые фотографии, вглядываюсь в лица родных, друзей, одноклассников, — говорил Евдокимов. — Многие из них уже ушли, но они навсегда останутся в моей памяти…

По последней информации, причиной смерти Ярослава Евдокимова стал рак лёгких. Известно, что упокоится артист в Минске.