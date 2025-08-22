Пережившая скандальный развод Алсу рассказала о свиданиях с мужчинами

Певица Алсу призналась, что после скандального развода ее приглашают на свидания мужчины, однако ее сердце все еще свободно. По словам исполнительницы хита «Зимний сон», ее избранник должен обладать многими достоинствами.

© Passion.ru

«Он должен быть настоящим мужчиной, а в этом слове много разных достоинств должно быть. Должно в сердце что-то екнуть. Мы все можем себе представлять какого-то идеального неземного человека, но в итоге это может быть совсем другой. И ты полюбишь его совершенно не за эти качества, которые ты представляла», — разоткровенничалась Алсу в беседе с Kp.ru.

Также певица призналась, что не отказывает мужчинам в свиданиях, но пока предпочитает оставаться свободной. Певица заверила, что сейчас счастлива и у нее все хорошо.

«Поэтому делайте выводы», — сказала Алсу, добавив, что летом много работала, путешествовала с подругами и проводила время с детьми.

Напомним, Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым в мае 2024 года, а официально расторгнуть брак паре удалось уже в августе. Артистка не стала скрывать, что не смогла простить измены. У пары есть трое детей - 18-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и девятилетний Рафаэль.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заверил, что в жизни Алсу сейчас все хорошо. Более того, в звездных кругах активно обсуждают ее новые отношения.