Дава рассказал, как изменилась его жизнь после рождения первенца

Дава рассказал о том, как изменился после рождения дочери от певицы Мари Краймбрери. Артист отметил, что почувствовал внутренний рост и стал внимательнее относиться к своим проектам. Он поддержал позицию Александра Петрова, который ранее заявлял, что после появления ребёнка начал тщательнее выбирать роли, чтобы не стыдиться их перед сыном.
«Я сам внутренне вырос, стал более опытным, внимательнее отношусь к проектам, которые реализую. Стараюсь правильно распределять нагрузку. Мы должны нести ответственность за то, что транслируем обществу. Очень хочется, чтобы каждый понимал это — тогда в мире было бы меньше грязи и неприятных моментов», — рассказал Дава порталу «Страсти».
Напомним, что Дава и Мари Краймбрери стали родителями 19 мая. Вместе они уже несколько лет. Примерно с мая 2022 года, когда Super застукал их на свидании, влюблённые скрывали связь — не сказать чтобы тщательно, но догадки публики игнорировали.
В декабре звёзды окончательно устали прятаться — рассекретили беременность певицы и между делом намекнули, что обручились.