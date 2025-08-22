Дава рассказал, как изменилась его жизнь после рождения первенца

Дава рассказал о том, как изменился после рождения дочери от певицы Мари Краймбрери. Артист отметил, что почувствовал внутренний рост и стал внимательнее относиться к своим проектам. Он поддержал позицию Александра Петрова, который ранее заявлял, что после появления ребёнка начал тщательнее выбирать роли, чтобы не стыдиться их перед сыном.

© Super.ru

«Я сам внутренне вырос, стал более опытным, внимательнее отношусь к проектам, которые реализую. Стараюсь правильно распределять нагрузку. Мы должны нести ответственность за то, что транслируем обществу. Очень хочется, чтобы каждый понимал это — тогда в мире было бы меньше грязи и неприятных моментов», — рассказал Дава порталу «Страсти».

Напомним, что Дава и Мари Краймбрери стали родителями 19 мая. Вместе они уже несколько лет. Примерно с мая 2022 года, когда Super застукал их на свидании, влюблённые скрывали связь — не сказать чтобы тщательно, но догадки публики игнорировали.

В декабре звёзды окончательно устали прятаться — рассекретили беременность певицы и между делом намекнули, что обручились.