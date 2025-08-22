Киркоров подтвердил слухи о своем здоровье

Певец Филипп Киркоров подтвердил слухи о том, что он болеет диабетом II типа. Как сообщает «КП», на открытии «Новой волны» он рассказал, что никогда этого и не скрывал, а люди просто плохо читали его интервью.

Напомним, что в апреле этого года во время концерта на костюме Филиппа Киркорова загорелось пиротехническое оборудование. Артист получил ожоги и долго восстанавливался.

«Вы плохо читаете мои интервью. Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет, потому рука очень плохо заживала», — отметил поп-король.

При этом Киркоров подчеркивает, что недуг не мешает ему работать и готовиться к концертам — «сегодняшняя медицина настолько высока и делает такие успехи». Вместе с тем ему пришлось изменить образ жизни.

«Много спорта и правильное питание. Вот это, наверное, самое главное. Все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания. Это, конечно, противно есть по утрам каши, но что делать… Приходится», — сказал Киркоров.

Певец также отметил, что за лето поправился на 7 кг и сейчас весит 97 кг. Однако при его росте под 2 метра нельзя сказать, что это много. Своим видом Киркоров доволен, а чувствует себя «лучше всех».