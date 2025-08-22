Появились подробности смерти Ярослава Евдокимова

Певец Ярослав Евдокимов умер в Италии от продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 78-летний артист лечился в Европе от заболевания, однако какого именно — не уточняется. В последние дни он путешествовал по городам Италии.

Напомним, что Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в украинском Ровно. Народный артист Белорусской ССР, Заслуженный артист Российской Федерации (2006). В 2009 году получил гражданство РФ. Прославился благодаря песне «Фантазер», однако в последние годы не выступал в России и занимал антироссийскую позицию.

О смерти Евдокимова 22 августа сообщила его супруга Ирина. Она поблагодарила слушателей за любовь к творчеству великого артиста. Подробности произошедшего она не уточнила.