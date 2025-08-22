Певицу Аллу Пугачеву сняли на прогулке с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Пара прогуливалась вечером, держась за руки.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Говорящая Тыква».

Галкин* на видео был в шортах и белой футболке. Пугачева выбрала длинную белую юбку, светлую кофту и удобную обувь.

Интернет-пользователи прокомментировали видео: «Еле идут оба».

Некоторые отмечали: «Впечатление, что она вообще не понимает, где находится, куда и зачем ведут: тянут за руку - движется, поставили- стоит», «Сложно дается ей движение. Вероятно, есть на то причины», «Сзади Пугачева как пионерка, но походка выдаёт возраст», «Бабуля с внуком».

Ранее сообщалось, что Пугачева выступила на частном мероприятии для бизнесмена в Латвии. Называлась сумма гонорара – 18,5 млн рублей. Певец Данко предположил, что если певица выступает, «значит, проблемы».

