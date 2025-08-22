Катя Гордон вышла на связь с синяком под глазом и сделала заявление

Юрист Катя Гордон вышла на связь в личном блоге с синяком под правым глазом. Она поспешила заверить, что не подвергалась насилию.

«Не обращайте внимания на мой случайный синяк. Надеюсь, он пройдет к концерту. Это в общем даже не синяк, короче, меня никто не бил. Это случайность», — пояснила Гордон.

Юрист представляет интересы жены любовника Полины Дибровой, поэтому поспешила высказаться о том, что происходит между Романом и Еленой Товстик. По словам Гордон, она пережила «очередной день ада» после беседы с экс-супругами.

«Это всё превращается в какой-то треш, ужас. У меня тоже был очень непростой развод. Но мой сын никогда не писал отцу, что он мразь, как написал ребенок Елены сыну. Я никогда не выкладывала видео с сыном. Использовать видео с ребенком — это зашквар», — возмутилась юрист.

Ранее бизнесмен Роман Товстик, которого считают любовником Полины Дибровой, опубликовал видео звонка детям. Дочери предпринимателя, разговаривая с отцом, плакали и жаловались на поведение матери, с которой живут после расставания родителей.