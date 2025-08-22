Мать сообщила неутешительные данные о звезде "Обитаемого острова"

Мать сообщила неутешительные данные о Василии Степанове из "Обитаемого острова"
Фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров" вышел на экраны 16 лет назад. Исполнитель главной роли Василий Степанов на утро после премьеры проснулся суперзвездой. "Обитаемый остров" открыл ему все двери в кинобизнесе. Актеру едва ли не каждый день приходили предложения о съемках — Василия звали на главные роли в кино и сериалы. Но почему-то после еще двух частей "Обитаемого острова" Степанов снялся в одном сериале и парочке фильмов, а потом пропал не только с экранов, но и из медиапространства.
Слава и последующее забвение больно ударили по красавцу. Поговаривали, что Василий заперся в доме, выходит только при крайней необходимости и не общается ни с кем, кроме мамы. Весной 2017 года поклонников Степанова потрясла новость. Василия отправили на лечение в психиатрическую клинику после того, как он выпал из окна пятого этажа.
По последним данным, красавчик из "Обитаемого острова" нигде не работает, семью не завел и детей у него нет. А все дело в том, что не так давно медики поставили ему неутешительный диагноз — "шизофрения". Якобы у Василия Степанова первая группа инвалидности, и он получает пенсию.
Сейчас же журналисты выяснили, что некогда известный актер занимается огородом и ухаживает за пожилым отцом. О состоянии Василия рассказала его мать Людмила Степанова.
"У него все хорошо", — коротко сообщила она aif.ru.
Однако на вопрос возможного возвращения Василия в кино женщина выдала неутешительные данные.
"Не может быть", - отрезала мать Степанова.