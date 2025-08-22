Раскрыта причина, по которой Цекало вернулся в РФ

Продюсер Александр Цекало с женой Дариной Эрвин вернулся в Москву. Как сообщают инсайдеры, он хочет помочь девушке построить карьеру в российском кино. News.ru рассказал, Что известно о возвращении продюсера и правда ли, что Эрвин будет сниматься в фильмах мужа.

Что известно об Эрвин?

Дарина Эрвин родилась в 1991 году в семье Саны и Бахыта Сапаровых. После окончания школы девушка начала работать моделью в Южной Корее и странах Юго-Восточной Азии. Позднее мама Эрвин подала на развод и вышла замуж за адвоката Аскара Мухитдинова — он перевез семью в США и помог падчерице поступить в местный университет на факультет финансов. После окончания вуза Эрвин устроилась в юридическую фирму отчима, где проработала полтора года — девушка ушла, поскольку мечтала о кино.

Мухитдинов оплатил Эрвин актерские курсы в Нью-Йоркском университете и Институте театра и кино имени Ли Страсберга, закончив которые девушка начала сниматься в эпизодических ролях. В тот период она также подрабатывала на работах вроде ресторанных хостес, поскольку денег не было.

При этом в 2019 году отчим опровергал слова Эрвин. По его словам, он оплачивал дочери все.

«У Дарины ко мне изначально было отношение, как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде, — фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала!» — говорил он.

По слухам, с Цекало Эрвин познакомилась через актера Игоря Жижикина. На тот момент продюсер был женат на Виктории Галушке, сестре Веры Брежневой, однако решил развестись ради молодой актрисы. Вскоре после этого он переехал с артисткой в США.

Возвращение в Россию

В мае 2025 года Цекало и Эрвин прилетели в Россию на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В кулуарах поползли слухи, что Цекало нацелился строить карьеру своей жены в российском кино и прощупывает почву. Почти сразу после награждения пара вернулась в США.

В августе они снова приехали в Москву — якобы ради работы над сериалом «Джайв». Представители компании «Среда» опровергли участие Эрвин в этом проекте, хотя такая информация обсуждалась в социальных сетях. Сейчас неизвестно, будет ли супруга Цекало сниматься в других сериалах своего мужа.

Есть ли у Эрвин шансы?

Продюсер Сергей Дворцов считает, что у Эрвин есть все шансы построить успешную карьеру в российском кинематографе — главное найти своего режиссера.

«Молодые красивые девушки, я думаю, у нас всегда своей фактурой привлекают режиссеров. Если ее актерская игра покорит, она станет музой режиссера, вполне возможно, что ей обеспечена успешная карьера в кино», — считает продюсер.

Кинокритик Давид Шнейдеров высказал мнение, что все зависит от сценария и режиссера, и Дарине повезет, если эти два фактора совпадут в одном проекте. Вместе с тем он отмечает, что пока предсказать судьбу карьеры Эрвин нельзя.

Сама девушка настроена сниматься. В одном из интервью она отмечала, что мечтает сыграть в боевике и ради этого занимается боевыми искусства.