Микки Рурка застали за объятиями с Аленой Водонаевой

72-летнего американского актера Микки Рурка застали за объятиями с российской телеведущей Аленой Водонаевой.

Сейчас Водонаева находится в путешествии по США. На опубликованном видео можно заметить, как телеведущая мило общается с голливудской звездой, находясь в объятиях Рурка.

После встречи актер опубликовал фотографию телеведущей в своих соцсетях.

— Из России с любовью. А вы сегодня обнимали свою собаку? А вы спасли собаку? Они ждут вас, — написал Рурк.

© соцсети

В 2009 году американский актер встречался с российской моделью Анастасией Макаренко. Они почти сыграли свадьбу, но в 2015-м пара решила расстаться. Тем не менее Рурк не переставал хвалить красоту русских женщин.

До этого американского актера и сценариста Микки Рурка обвинили в гомофобии*, унижениях и намеренных ударах по промежности коллеги на съемках. Актриса Белла Торн заявила, что Рурк якобы специально бил ее болгаркой по промежности. Также она рассказала, что актер, находясь за рулем автомобиля, намеренно облил ее грязью.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.